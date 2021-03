Il serale di Amici parte con 2 eliminati e senza carte (Di domenica 21 marzo 2021) Il serale di Amici parte con 2 eliminati, 2 sono infatti i concorrenti che hanno lasciato il programma nel corso del primo appuntamento in onda su Canale 5 sabato 20 marzo. Due concorrenti molto amati sono stati costretti a lasciare la casetta, rinunciando per sempre al sogno di conquistare il premio finale di Amici di Maria De Filippi e di proseguire il percorso nel talent show Mediaset, il più seguito tra i programmi simili. La prima eliminazione ha visto salutare una delle ultime concorrenti che ha avuto accesso al programma: la cantante Gaia. Giovanissima, Gaia non è entrata nella scuola insieme ai “veterani” ma ha conquistato la sua maglia solo successivamente, a poche settimane dall’avvio della fase serale. Dei 17 concorrenti che hanno avuto accesso alla fase finale del ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Ildicon 2, 2 sono infatti i concorrenti che hanno lasciato il programma nel corso del primo appuntamento in onda su Canale 5 sabato 20 marzo. Due concorrenti molto amati sono stati costretti a lasciare la casetta, rinunciando per sempre al sogno di conquistare il premio finale didi Maria De Filippi e di proseguire il percorso nel talent show Mediaset, il più seguito tra i programmi simili. La prima eliminazione ha visto salutare una delle ultime concorrenti che ha avuto accesso al programma: la cantante Gaia. Giovanissima, Gaia non è entrata nella scuola insieme ai “veterani” ma ha conquistato la sua maglia solo successivamente, a poche settimane dall’avvio della fase. Dei 17 concorrenti che hanno avuto accesso alla fase finale del ...

