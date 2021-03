Ibra, gol e traversa. La Fiorentina risponde con Pulgar, legno di Pezzella: 1-1 all’intervallo (Di domenica 21 marzo 2021) Termina 1-1 il primo tempo dello Stadio Franchi tra Fiorentina e Milan. Partono subito forte i rossoneri, che al 9? trovano già il vantaggio: Kjaer serve in profondità Zlatan Ibrahimovic, che approfitta della posizione di Martinez Quarta per farsi trovare in posizione regolare e freddare Dragowski. La Fiorentina non demorde, anzi inizia a spingere con maggiore convinzione, tanto che prima trova il pareggio direttamente con Pulgar su punizione, e poi sempre su un calcio da fermo va vicina al vantaggio con un colpo di tacco di Pezzella che si infrange sull’incrocio dei pali. Passano pochi minuti e anche il Milan pareggia il conto dei legni con Ibra, che scavetta il lancio di Calhanoglu, ma si infrange sulla traversa. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Termina 1-1 il primo tempo dello Stadio Franchi trae Milan. Partono subito forte i rossoneri, che al 9? trovano già il vantaggio: Kjaer serve in profondità Zlatanhimovic, che approfitta della posizione di Martinez Quarta per farsi trovare in posizione regolare e freddare Dragowski. Lanon demorde, anzi inizia a spingere con maggiore convinzione, tanto che prima trova il pareggio direttamente consu punizione, e poi sempre su un calcio da fermo va vicina al vantaggio con un colpo di tacco diche si infrange sull’incrocio dei pali. Passano pochi minuti e anche il Milan pareggia il conto dei legni con, che scavetta il lancio di Calhanoglu, ma si infrange sulla. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da ...

Advertising

pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - OMGHC10 : RT @Orli19831: Vi ricordate questo gol di Ibra contro la Fiorentina? - EltonRichStarr : @Gianskrt @AnStorti Fallo di Ibra sul gol - CorkScrew12 : RT @SimoneCristao: HAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN Un gol (e un assist per la traversa di Ibra) ??????? - Sadidefariniv : RT @SimoneCristao: HAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN Un gol (e un assist per la traversa di Ibra) ??????? -