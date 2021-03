Covid, Speranza: “Il sistema dei colori attivo anche dopo il 6 aprile” (Di domenica 21 marzo 2021) Torna a parlare della situazione Covid anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che confermerà il sistema a colori anche dopo Pasqua. In Italia continuano le misure restrittive per fermare la pandemia, con l’intero paese in zona rossa, proprio per fermare la terza ondata di contagi. Infatti gli italiani sono chiamati ad ulteriori sacrifici, sperando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Torna a parlare della situazioneil Ministro della Salute, Roberto, che confermerà ilPasqua. In Italia continuano le misure restrittive per fermare la pandemia, con l’intero paese in zona rossa, proprio per fermare la terza ondata di contagi. Infatti gli italiani sono chiamati ad ulteriori sacrifici, sperando L'articolo proviene da Inews.it.

