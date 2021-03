(Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Lesono sempree ancora di più se originate dalla presentazione di un disegno di leggecome quello che prevede l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Piena solidarietà alla senatrice Licia". Lo scrive il presidente di Fi, Silvio, su twitter.

Advertising

berlusconi : Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa… - TV7Benevento : Covid: Berlusconi, 'minacce a Ronzulli inammissibili, ddl sacrosanto'... - giorgiomule : RT @berlusconi: Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malatti… - MarcoMa37011031 : @giorgio_gori Ma al governo chi c'era?chi ha preso le decisioni?Gli stessi vostri amici che governano cn Berlusconi… - giovanepadawan : @franbaldassarri Sì, certo. E non è una novità del covid, ma è così da anni. Ci sono italiani morti in Iraq perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlusconi

In quinta posizione si piazza Forza Italia di Silvio, con il suo 8,1%. Tra i partiti più ... requisiti, importo, domande ARTICOLI -, donna vaccinata con la prima dose partorisce ......imputata dallo scorso anno dal contenimento e dalla chiusura delle attività a causa del- 19. ...parliamo di un condono generalizzato come fu quella pennellata bianca data dal governoa ...Piena solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli”. Lo scrive il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, su twitter.Donadoni conosce bene Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per i tanti anni vissuti da calciatore al Milan. (Monza-News) Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è a rischio esonero. Il principale ...