Code al centro per i vaccini, gli anziani restano in auto per ripararsi dal freddo (Di domenica 21 marzo 2021) MACERATA - Ore 14.30. 'C'è il numero 191?'. Un uomo è appena arrivato, va verso il distributore dei numeretti: 246. Ci sono 55 persone prima che suo padre possa finalmente ricevere il vaccino. 'L'ho ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 marzo 2021) MACERATA - Ore 14.30. 'C'è il numero 191?'. Un uomo è appena arrivato, va verso il distributore dei numeretti: 246. Ci sono 55 persone prima che suo padre possa finalmente ricevere il vaccino. 'L'ho ...

Advertising

Identita_Italia : CODE INTERMINABILI PER AVERE UN PACCO DI PANE Milano, un tempo centro economico del Paese, oggi centro della miseri… - SettenewsWeb : Si stanno registrando in questi giorni particolari code di cittadini, che si recano al nuovo centro vaccinale anti… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Via di Boccea code tra Via Don Carlo Gnocchi e Via Cornelia > Roma Centro #luceverde #Lazio - sborzu : RT @filalethe: Nel più grande punto vaccinale di Berlino è il caos: taxi ammassati, code di centinaia di metri, volontari e poliziotti che… - Lurlooo : RT @filalethe: Nel più grande punto vaccinale di Berlino è il caos: taxi ammassati, code di centinaia di metri, volontari e poliziotti che… -