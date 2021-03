Cecchi Paone e Walter Zenga a Live Non è la d’Urso, lite furiosa: “Sei scemo o vuoi che ti querelo?” (Di domenica 21 marzo 2021) Attimi di rabbia a Live Non è la d’Urso, tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga. In studio si stava parlando della questione vaccini, con l’ex portiere della Nazionale chiamato a dare il suo contributo da Dubai. La discussione però si è animata e tra i due sono volate parole grosse, con insulti e minacce di querela. La d’Urso è stata costretta a interrompere il segmento per far calmare gli animi nel suo programma. lite tra Cecchi Paone e Walter Zenga Il dibattito si è acceso sul tema dei vaccini, con il confronto tra quelli attualmente in uso in Europa e quelli invece usati nel resto del mondo, come quello cinese di Sinopharm o il russo Sputnik. Il problema, per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 marzo 2021) Attimi di rabbia aNon è la, tra Alessandro. In studio si stava parlando della questione vaccini, con l’ex portiere della Nazionale chiamato a dare il suo contributo da Dubai. La discussione però si è animata e tra i due sono volate parole grosse, con insulti e minacce di querela. Laè stata costretta a interrompere il segmento per far calmare gli animi nel suo programma.traIl dibattito si è acceso sul tema dei vaccini, con il confronto tra quelli attualmente in uso in Europa e quelli invece usati nel resto del mondo, come quello cinese di Sinopharm o il russo Sputnik. Il problema, per ...

