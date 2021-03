Campaccio 2021 | risultati e classifica | Kiplimo e Gemechu in trionfo | Eyob Faniel 4° nel “cross della Befana”

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilè il tradizionale appuntamento dell’Epifania per gli amanti delle corse campestri. Quest’anno, a causapandemia, l’evento è stato rinviato di oltre due mesi e ha chiuso la stagione invernale di atletica leggera (siamo nel primo weekend di primavera). A San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) l’ugandese Jakobha vinto la gara maschile: il Campione del Mondo di mezza maratona e argento iridato dipartiva con i favori del pronostico e si è imposto con pieno merito col tempo di 29’07”. La gara subisce uno scossone importante al sesto chilometro, quando, Chelimo, Melak e il nosto Aouani vanno via, mentre l’atteso azzurrosi stacca.forza ulteriormente il ritmo, lascia tutti sul posto, ma ...

Terzo gradino del podio per Francesco Mazza (allievi) e Alessio Romano (cadetti) Risultati positivi per i piemontesi impegnati quest'oggi nella 64ma edizione del Cross Internazionale del Campaccio.
64esimo Campaccio Cross Country, dopo la gara dei Senior-Master di ieri, sabato 20 marzo, oggi sono scesi in campo i big dell'Atletica. Ad aprire la giornata di gare i cadetti. Nel pomeriggio ai nastr ...