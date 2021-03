Battlefield 6 sarà svelato il prossimo maggio: la previsione di Jeff Grubb (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo gli ultimi rumor, Battlefield 6 o comunque verrà chiamato il prossimo titolo della serie FPS di EA, sarà un soft-reboot del franchise e includerà delle novità interessanti, come un multiplayer a 128 giocatori. Ovviamente, sono solo delle voci di corridoio e dobbiamo aspettare un annuncio ufficiale per poterle confermare. Se la mettiamo così, allora, quando verrà annunciato il prossimo Battlefield? Noi non lo sappiamo, ma pare che qualcuno sia ben informato: stiamo parlando del giornalista di GamesBeat e insider, Jeff Grubb. Rispondendo a questa stessa domanda, posta da uno spettatore durante una diretta livestream, Grubb ha sostenuto che Battlefield 6 verrà annunciato verso la fine della primavera, ovvero nel mese di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo gli ultimi rumor,6 o comunque verrà chiamato iltitolo della serie FPS di EA,un soft-reboot del franchise e includerà delle novità interessanti, come un multiplayer a 128 giocatori. Ovviamente, sono solo delle voci di corridoio e dobbiamo aspettare un annuncio ufficiale per poterle confermare. Se la mettiamo così, allora, quando verrà annunciato il? Noi non lo sappiamo, ma pare che qualcuno sia ben informato: stiamo parlando del giornalista di GamesBeat e insider,. Rispondendo a questa stessa domanda, posta da uno spettatore durante una diretta livestream,ha sostenuto che6 verrà annunciato verso la fine della primavera, ovvero nel mese di ...

Advertising

Eurogamer_it : #Battlefield6 sarà svelato il prossimo maggio: la previsione di Jeff Grubb. - Multiplayerit : Battlefield 6 sarà svelato a maggio per Jeff Grubb - infoitscienza : Battlefield 6 sarà svelato a maggio per Jeff Grubb - GamingToday4 : Battlefield 6 sarà svelato a maggio per Jeff Grubb - Asgard_Hydra : Battlefield 6 sarà svelato a maggio per Jeff Grubb - -