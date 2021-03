Barak: «Io come Pessina l’anno scorso? Voglio fare ancora meglio» (Di domenica 21 marzo 2021) Antonin Barak ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta: queste le parole del centrocampista del Verona Antonin Barak ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta: queste le parole del centrocampista del Verona. «Dobbiamo trovare la mentalità e vincere le partite anche attraverso degli episodi: conta il risultato alla fine. Io come Pessina? Voglio fare ancora meglio…» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Antoninha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta: queste le parole del centrocampista del Verona Antoninha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta: queste le parole del centrocampista del Verona. «Dobbiamo trovare la mentalità e vincere le partite anche attraverso degli episodi: conta il risultato alla fine. Io…» Leggi su Calcionews24.com

