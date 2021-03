Vostra figlia è disabile? È colpa vostra e noi ve la togliamo (Di sabato 20 marzo 2021) Francesco Curridori Una bambina di Bologna, affetta da lissencefalia, è stata data in affido dai servizi sociali del Comune che accusavano i suoi genitori di incuria per la scarsa crescita psicofisica della piccola vostra figlia è disabile? È colpa vostra e noi vi togliamo la genitorialità. Si può riassumere così l'assurdo caso di una coppia di Bologna che è stata accusata dai servizi sociali di essere responsabile del ritardo nella crescita psicofisica della propria bambina. La piccola, che chiameremo col nome di fantasia Anna, in realtà, è nata con una patologia genetica, la lissencefalia, che ha compromesso gravemente il suo sviluppo e la sua crescita. Stiamo parlando di una bambina disabile al 100% che nel 2017 è ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Francesco Curridori Una bambina di Bologna, affetta da lissencefalia, è stata data in affido dai servizi sociali del Comune che accusavano i suoi genitori di incuria per la scarsa crescita psicofisica della piccola? Èe noi vila genitorialità. Si può riassumere così l'assurdo caso di una coppia di Bologna che è stata accusata dai servizi sociali di essere responsabile del ritardo nella crescita psicofisica della propria bambina. La piccola, che chiameremo col nome di fantasia Anna, in realtà, è nata con una patologia genetica, la lissencefalia, che ha compromesso gravemente il suo sviluppo e la sua crescita. Stiamo parlando di una bambinaal 100% che nel 2017 è ...

