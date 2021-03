Volley, Playoff SuperLega: Monza vola in semifinale! Annullato un match-point a Vibo Valentia (Di sabato 20 marzo 2021) Monza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-2 (25-21; 17-25; 25-22; 22-25; 16-14) nella decisiva gara-3 dei quarti di finale dei Playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche nella bella di spareggio, chiudono la serie per 2-1 e staccano il biglietto per le semifinali. Grandissima impresa del Vero Volley che, regolando la Tonno Callipo, si regala il miglior risultato della sua storia e da settimana prossima potrà inseguire un sogno. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, quarti in regular season, sfideranno la vincente della contesa tra Perugia e Milano (1-1, la gara-3 è in programma domani). Vibo Valentia è riuscita a recuperare quattro punti nel quarto set e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)ha sconfittoper 3-2 (25-21; 17-25; 25-22; 22-25; 16-14) nella decisiva gara-3 dei quarti di finale deiscudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli si sono imposti tra le mura amiche nella bella di spareggio, chiudono la serie per 2-1 e staccano il biglietto per le semifinali. Grandissima impresa del Veroche, regolando la Tonno Callipo, si regala il miglior risultato della sua storia e da settimana prossima potrà inseguire un sogno. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, quarti in regular season, sfideranno la vincente della contesa tra Perugia e Milano (1-1, la gara-3 è in programma domani).è riuscita a recuperare quattro punti nel quarto set e ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff Playoff ottavi, super Ortolani: Perugia si aggiudica la prima Perugia - Cuneo 3 - 1 (27 - 25, 22 - 25, 25 - 21, 25 - 17) ? Dopo i patemi legati alla lotta salvezza, la Bartoccini Perugia riparte alla grande nei playoff scudetto, superando Cuneo in quattro set al PalaBarton. Non sono mancate le emozioni, per un match rimasto sempre incerto. Le piemontesi hanno avuto un miglior approccio grazie ad un'incisiva ...

Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo sconfitta a Perugia, inizio playoff in salita Inizia male l'avventura della Bosca S. Bernardo Cuneo nei Play Off Scudetto 20\21. Le gatte escono sconfitte dal PalaBarton nella gara d'andata degli ottavi di finale: la Bartoccini Fortinfissi ...

Volley, Playoff Superlega: il programma di gara 3 dei quarti Metropolitan Magazine Volley, Playoff SuperLega: Monza vola in semifinale! Annullato un match-point a Vibo Valentia Monza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-2 (25-21; 17-25; 25-22; 22-25; 16-14) nella decisiva gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley masc ...

Superlega: Monza terza semifinalista MODENA - Con il passaggio del turno del Vero Volley Monza, a danno della Tonno Callipo Vibo Valentia (3-2), il tabellone dei play off si arricchisce della terza ...

