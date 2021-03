Vidal senza stampelle: “Più forte e felice che mai” (Di sabato 20 marzo 2021) Procede spedito il recupero di Arturo Vidal. Il cileno, operato al menisco lo scorso 12 marzo, ha già tolto le stampelle e lo ha annunciato così su Instagram: “Inizio la mia seconda tappa – ha scritto in un messaggio rivolto ai suoi fan – Già senza stampelle e più forte e felice che mai!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Procede spedito il recupero di Arturo. Il cileno, operato al menisco lo scorso 12 marzo, ha già tolto lee lo ha annunciato così su Instagram: “Inizio la mia seconda tappa – ha scritto in un messaggio rivolto ai suoi fan – Giàe piùche mai!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo(@kingarturo23oficial) Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

