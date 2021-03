Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)20 MARZOORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI VIAGNA DIREZIONE NOMENTANA MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCCORENDO VIA CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO PER CESANO DIREZIONEPER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASULLA METRO C PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SANGIOVANNI-COLOSSEO, ...