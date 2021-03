Vado a Vivere in Sicilia – La Mia casa a 1€, il programma in onda stasera su HGTV (Di sabato 20 marzo 2021) Vado a Vivere in Sicilia – La Mia casa a 1€, sabato 20 marzo alle 21:20 su HGTV una serata evento sul fenomeno delle case vendute a 1 euro nei comuni Siciliani. Su HGTV – Home & Garden Tv (canale 56) e in simulcast anche su Real Time, arriva un volto d’eccezione per una serata evento dal sapore italiano sul fenomeno delle case in vendita a 1 euro. Sabato 20 marzo dalle 21:20 l’attrice hollywoodiana Lorraine Bracco è la protagonista di “Vado A Vivere IN Sicilia – LA MIA casa A 1€”. Quella delle case a 1 euro è un’iniziativa proposta da diversi comuni italiani, da Nord a Sud, per ridare vita a borghi meravigliosi ormai quasi deserti e slancio all’economia locale. Il progetto ha attirato l’attenzione ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 marzo 2021)in– La Miaa 1€, sabato 20 marzo alle 21:20 suuna serata evento sul fenomeno delle case vendute a 1 euro nei comunini. Su– Home & Garden Tv (canale 56) e in simulcast anche su Real Time, arriva un volto d’eccezione per una serata evento dal sapore italiano sul fenomeno delle case in vendita a 1 euro. Sabato 20 marzo dalle 21:20 l’attrice hollywoodiana Lorraine Bracco è la protagonista di “IN– LA MIAA 1€”. Quella delle case a 1 euro è un’iniziativa proposta da diversi comuni italiani, da Nord a Sud, per ridare vita a borghi meravigliosi ormai quasi deserti e slancio all’economia locale. Il progetto ha attirato l’attenzione ...

