Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 11 | 10

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione a Gabriella Luigi in studio arriva il DL sostegno provato ieri in consiglio dei ministri rappresentato il Presidente del Consiglio Mario Draghi 32 miliardi di euro in aiuti alle imprese famiglie un’operazione ancora parziale Ma che sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile assicura il premier che considera l’operazione una risposta significa molto consistenti alle povertà al bisogno che hanno imprese e laboratori risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare ora aggiunto draghi non è il momento di chiedere soldi ma di darli continua e poi annuncia farò il vaccino astrazeneca oggi si vaccinano con astrazeneca il commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliolo è il capo della protezionecivile Fabrizio Curcio intanto 16 regioni con indice hanratty sopra uno Sardegna Molise passano ...

Hanno sgozzato e bruciato un cane . Questo il macabro ritrovamento ad Avezzano all'interno di un insediamento comunale ancora in fase di ultimazione nella zona nord di Avezzano (L'Aquila), in ...Forte terremoto oggi sabato 20 marzo di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone. La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia)...Anche se a basso regime, gli uffici in questi ultimi 20 giorni hanno ripreso a consegnare a imprese ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Sono ripartite ieri intorno alle 14 le somministrazioni del vaccino Astrazeneca, dopo il via libera dell'Ema, che ha ribadito sicurezza ed efficacia del siero anti-Covid.