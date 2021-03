Spezia-Cagliari 2-1, Piccoli: “Emozionante segnare al Picco. Siamo un gruppo unito” (Di sabato 20 marzo 2021) “segnare al Picco è un’emozione ancora più forte. Dedico il gol a tutto lo staff, ai tifosi e alla società. Siamo un gruppo unito, in panchina soffriamo tutti e questa è la nostra arma vincente”. Queste le dichiarazioni di Roberto Piccoli, autore del gol del vantaggio dello Spezia nel 2-1 sul Cagliari. E sugli Europei Under 21: “Ci ho fatto un pensierino ma aspetto una chiamata e cercherò di farmi trovare pronto. Se la Nazionale non mi chiamerà, vorrà dire che dovrò ancora migliorare”. Infine, sulla sua esperienza nel settore giovanile dell’Atalanta: “A Bergamo seguono molto la crescita umana del calciatore. Ti insegnano a non mollare mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “alè un’emozione ancora più forte. Dedico il gol a tutto lo staff, ai tifosi e alla società.un, in panchina soffriamo tutti e questa è la nostra arma vincente”. Queste le dichiarazioni di Roberto, autore del gol del vantaggio dellonel 2-1 sul. E sugli Europei Under 21: “Ci ho fatto un pensierino ma aspetto una chiamata e cercherò di farmi trovare pronto. Se la Nazionale non mi chiamerà, vorrà dire che dovrò ancora migliorare”. Infine, sulla sua esperienza nel settore giovanile dell’Atalanta: “A Bergamo seguono molto la crescita umana del calciatore. Ti insegnano a non mollare mai”. SportFace.

