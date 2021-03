Spal-Cittadella | gol fantasma di Valoti | palla interamente oltre la linea | ma niente gol

(Di sabato 20 marzo 2021) Mattiaè stato protagonista di un episodio controverso durante. Il centrocampista italiano ha cercato un gol straordinario da fuori area, calciando con potenza da circa 20 metri: conclusione terminata sull’incrocio dei pali e poila. L’esultanza della panchinalina è stata smorzata dalla decisione della terza arbitrale, convinta nel non concedere la realizzazione ai ferraresi. Le immagini proposte dalle telecamere non hanno però lasciato dubbi: sfera assolutamente aldilà delladi porta e gol regolare.danneggiata contro il, nel corso della trentesima giornata della Serie B 2020/2021, grave errore arbitrale di Sozza. SportFace.

Advertising

DirettaSpal : 23' pt: SPAL che pare aver preso le misure al Cittadella dopo i primi dieci minuti appannaggio dei veneti - sportface2016 : #SpalCittadella: gol fantasma di #Valoti, errore arbitrale - tabellamercatob : 11^ ritorno #SerieB #SpalCittadella 0-0 al 20', ma gol di Valoti non visto dall'arbitro Cinque cambi nella #Spal, q… - PEFIORENTINA : Serie B 20mins Spal 0 Cittadella 0 - tabellamercatob : 11^ ritorno #SerieB Iniziata #SpalCittadella Formazioni Cinque cambi #Spal: Ranieri, Esposito Sal., Sernicola, Valo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Cittadella

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/(risultato 0 - 0) streaming video tv: si comincia! CI PROVA BOATENG Sta per ricominciare il secondo tempo di Monza Venezia. Si ripartirà ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): SI COMINCIA!sta per cominciare. È davvero complicato capire cosa stia succedendo agli estensi: partiti per la promozione diretta, stanno addirittura ...L'Empoli continua la fuga battendo l'Entella, goleade esterne di Lecce e Venezia a Frosinone e Monza. Vicenza ok, pareggi ad Ascoli e Reggio Emilia.Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di Spal-Cittadella, in campo alle 18.00: Spal: Berisha; Ranieri, Vicari, Okoli; Dickmann, Esposito, Segre, Ranieri, Sernicola; Valoti; Floccari Cittad ...