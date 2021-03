Open Arms, procura Palermo chiede rinvio a giudizio per Salvini (Di domenica 21 marzo 2021) La procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nell'ambito del processo sui ritardi dello sbarco di 147 migranti dalla Open Arms nell'agosto del 2019. Dopo aver accolto tutte le 18 richieste di costituzione di parte civile presentate nel corso della prima udienza del 9 gennaio scorso, il gup aveva deciso il rinvio a oggi per consentire la traduzione di alcuni documenti ritenuti importanti, come richiesto dell'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno.E così è ripresa oggi a Palermo la fase preliminare del processo che vede accusato Salvini di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per il caso che coinvolse la nave ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 marzo 2021) Ladella Repubblica diha chiesto ilper l'ex ministro dell'Interno, Matteo, nell'ambito del processo sui ritardi dello sbarco di 147 migranti dallanell'agosto del 2019. Dopo aver accolto tutte le 18 richieste di costituzione di parte civile presentate nel corso della prima udienza del 9 gennaio scorso, il gup aveva deciso ila oggi per consentire la traduzione di alcuni documenti ritenuti importanti, come richiesto dell'avvocato di, Giulia Bongiorno.E così è ripresa oggi ala fase preliminare del processo che vede accusatodi sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per il caso che coinvolse la nave ...

