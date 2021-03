Marcelo alla Juve, ecco come si può fare (Di sabato 20 marzo 2021) Mentre il campionato e le coppe vanno avanti, si continua a parlare di calciomercato. In questi giorni in casa Juventus non si è fatto altro che parlare di un possibile addio di CR7 a fine stagione. Notizie smentite dallo stesso Cristiano Ronaldo che più volte sui social ha ribadito di voler restare a Torino. Chiuso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marcelo corteggia la Juve Cristiano Ronaldo risultato nel pomeriggio positivo al covid Cessione di CR7, As: la Juventus non opporrà resistenza CR7 alla Juve: “La storia non è ancora finita” Cristiano Ronaldo, ecco perché è il migliore, secondo Allegri Le critiche a CR7 per il flop della Juventus Leggi su webmagazine24 (Di sabato 20 marzo 2021) Mentre il campionato e le coppe vanno avanti, si continua a parlare di calciomercato. In questi giorni in casantus non si è fatto altro che parlare di un possibile addio di CR7 a fine stagione. Notizie smentite dallo stesso Cristiano Ronaldo che più volte sui social ha ribadito di voler restare a Torino. Chiuso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::corteggia laCristiano Ronaldo risultato nel pomeriggio positivo al covid Cessione di CR7, As: lantus non opporrà resistenza CR7: “La storia non è ancora finita” Cristiano Ronaldo,perché è il migliore, secondo Allegri Le critiche a CR7 per il flop dellantus

