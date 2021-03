Il Bologna vince in rimonta contro il Crotone (Di sabato 20 marzo 2021) Crotone – Bologna sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A, è terminata 2-3. Grande spettacolo allo stadio Scida dove sono scese in campo due squadre che hanno dimostrato fin dall’inizio grande determinazione e grinta. vince la squadra di Mihajlovic, dispiace davvero per la formazione di Cosmi che ci ha messo l’anima. Crotone – Bologna, le conferenze stampa Il Bologna vince contro il Crotone, com’è andata? Il Bologna ha vinto contro il Crotone per 2-3, la squadra di mister Mihajlovic porta a casa tre punti molto utili alla propria classifica. I padroni di casa anche oggi restano a mani vuote. Nonostante il risultato, il Crotone ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A, è terminata 2-3. Grande spettacolo allo stadio Scida dove sono scese in campo due squadre che hanno dimostrato fin dall’inizio grande determinazione e grinta.la squadra di Mihajlovic, dispiace davvero per la formazione di Cosmi che ci ha messo l’anima., le conferenze stampa Ilil, com’è andata? Ilha vintoilper 2-3, la squadra di mister Mihajlovic porta a casa tre punti molto utili alla propria classifica. I padroni di casa anche oggi restano a mani vuote. Nonostante il risultato, ilha ...

