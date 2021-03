Hysaj non rinnoverà con il Napoli, due gli obiettivi per la fascia destra (Di sabato 20 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport ufficializza, Elseid Hysaj non rinnoverà con il Napoli. Elseid Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione. Elseid Hysaj ha deciso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport ufficializza, Elseidnoncon il. Elseidlascerà ila fine stagione. Elseidha deciso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Carabaggio2 : @enneaccaquattro E non posso manco biasimarti, neanche io parlerei più a uno a cui non dispiace Hysaj, però oh, sar… - Alenize82 : @ivanfcardia Infatti dipende da cosa si intende per cose ordinarie e straordinarie. Allegri e Sarri non ottennero r… - NdoV97 : @iamjohnnystone Su Senesi lo so, gioca spesso sul centro-sinistra e qualche volta ha fatto anche il terzo a sinistr… - iamjohnnystone : @NdoV97 Hysaj via da Napoli. Senesi è mancino, non ce lo vedo lì. Borna Sosa ottimo. Marc Roca non lascia il Bayern. Resto ottimo ?? - drygo79 : @Chiariello_CS Però con Sarri Hysaj lo faceva. Ed anche Mario Rui. Al netto dei compagni diversi. Qualcosa che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj non PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Diretta tv, chance per Kumbulla? Ecco che allora al fianco di Ibanez e Mancini domani dovrebbero vedere Kumbulla, ma non possiamo ... Sull'esterno del reparto, mancando lo squalificato Di Lorenzo, ecco Mario Rui e Hysaj: Ospina ...

Gazzetta - Koulibaly addio al Napoli a fine stagione, trovato il sostituto ... tagliando i costi, così come stanno pensando di fare molti altri club non solo in Italia. Senesi, ... Il club azzurro si prepara anche ad altre partenze sicure, come quelle di Hysaj e Maksimovic in ...

Hysaj non rinnoverà con il Napoli, due gli obiettivi per la fascia destra forzAzzurri Dimarco e Moueffek, nuovi terzini per il Napoli Maksimovic e Hysaj sono in scadenza di contratto a giugno e si svincoleranno a parametro zero dal Napoli. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su due terzini: a destra il ...

Il filo di Roma-Napoli: Elseid Hysaj Domenica alle 20:45 la Roma torna in campo per sfidare il Napoli di Gattuso. Questa rubrica di Vocegiallorossa.it vuole analizzare ogni volta un personaggio diverso, legato per qualche motivo al match ...

Ecco che allora al fianco di Ibanez e Mancini domani dovrebbero vedere Kumbulla, mapossiamo ... Sull'esterno del reparto, mancando lo squalificato Di Lorenzo, ecco Mario Rui e: Ospina ...... tagliando i costi, così come stanno pensando di fare molti altri clubsolo in Italia. Senesi, ... Il club azzurro si prepara anche ad altre partenze sicure, come quelle die Maksimovic in ...Maksimovic e Hysaj sono in scadenza di contratto a giugno e si svincoleranno a parametro zero dal Napoli. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su due terzini: a destra il ...Domenica alle 20:45 la Roma torna in campo per sfidare il Napoli di Gattuso. Questa rubrica di Vocegiallorossa.it vuole analizzare ogni volta un personaggio diverso, legato per qualche motivo al match ...