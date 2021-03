Giornata mondiale dell’acqua: una settimana di iniziative Smat (Di sabato 20 marzo 2021) Si celebra come ogni anno il 22 marzo la Giornata mondiale dell’acqua. E Smat ha organizzato una serie di iniziative online per poter porre l’accento sull’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale per la vita di tutti noi e sui benefici che porta nelle nostre vite, in linea con il tema scelto dall’ONU per il World Water Day 2021. Si inizia lunedì 22 marzo con un doppio appuntamento. Smat parteciperà in collaborazione con Hydroaid e con il patrocinio di Unesco Wwp all’evento promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino: un talk con Matteo Caccia e Mario Tozzi dal titolo L’acqua, elemento vitale. Perché è un bene così importante e così fragile. L’evento si svolgerà alle 18.30 sui profili Facebook del Salone del libro, di Hydroaid e di ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 20 marzo 2021) Si celebra come ogni anno il 22 marzo la. Eha organizzato una serie dionline per poter porre l’accento sull’importanzacome risorsa fondamentale per la vita di tutti noi e sui benefici che porta nelle nostre vite, in linea con il tema scelto dall’ONU per il World Water Day 2021. Si inizia lunedì 22 marzo con un doppio appuntamento.parteciperà in collaborazione con Hydroaid e con il patrocinio di Unesco Wwp all’evento promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino: un talk con Matteo Caccia e Mario Tozzi dal titolo L’acqua, elemento vitale. Perché è un bene così importante e così fragile. L’evento si svolgerà alle 18.30 sui profili Facebook del Salone del libro, di Hydroaid e di ...

