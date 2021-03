Gazzetta: a fine stagione Gattuso andrà via anche se De Laurentiis cambia idea (Di sabato 20 marzo 2021) “Arrivare in Champions e dirsi addio. Un desiderio che in casa Napoli, per orgoglio e legame con la città, coltivano in diversi”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Che aggiunge che il primo ad andare via, a fine stagione, anche se De Laurentiis dovesse cambiare idea, è Gattuso. “A cominciare, e già si sa, dal tecnico Rino Gattuso, che andrà via anche se, ma è improbabile, il presidente Aurelio De Laurentiis cambiasse idea”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) “Arrivare in Champions e dirsi addio. Un desiderio che in casa Napoli, per orgoglio e legame con la città, coltivano in diversi”. Lo scrive ladello Sport. Che aggiunge che il primo ad andare via, ase Dedovessere, è. “A cominciare, e già si sa, dal tecnico Rino, cheviase, ma è improbabile, il presidente Aurelio Desse”. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta fine Gazzetta: De Laurentiis prende in considerazione Simone Inzaghi per il post Gattuso L'opzione è rinviata a fine stagione De Laurentiis continua a lavorare per il futuro della panchina del Napoli. Tra i tanti nomi venuti fuori, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche quello del ...

Moncalieri: «Amatori, spingere fino alla fine» Il presidente della Symbol Amato Gian Luigi Moncalieri ha fatto il punto della situazione in casa gialloblù: "Stiamo vivendo un buon momento con cinque risultati utili consecutivi, daremo il massimo f ...

