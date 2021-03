Due Jack Russel Terrier restano bloccati nella tana di un istrice | salvati dall' intervento dei vigili del fuoco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Due Jack

corriereadriatico.it

1' di lettura 20/03/2021 - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al parco naturale del Monte San Bartolo di Pesaro per recuperare due cani razza Jack Russel Terrier che erano entrati in una tana di un istrice e non riuscivano più ad uscire. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro ha usato la telecamera endoscopica per ...