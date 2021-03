Crotone, Simy: un gol contro il Bologna per un nuovo record (Di sabato 20 marzo 2021) Continua la grande stagione di Simy, a segno anche in Crotone-Bologna realizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi. Continua la grande stagione di Simy, a segno anche in Crotone-Bologna realizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi. Per l’attaccante nigeriano è il gol numero 13 in questa stagione di Serie A, gli stessi realizzati da Diego Falcinelli nel 2016/2017, recordman di gol in A col Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Continua la grande stagione di, a segno anche inrealizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi. Continua la grande stagione di, a segno anche inrealizzando il calcio di rigore per il momentaneo 2-0 per la squadra di Serse Cosmi. Per l’attaccante nigeriano è il gol numero 13 in questa stagione di Serie A, gli stessi realizzati da Diego Falcinelli nel 2016/2017,man di gol in A col. Leggi su Calcionews24.com

