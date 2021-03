Crotone-Bologna è 2-0 all’intervallo: firme di Messias e Simy (rigore) (Di sabato 20 marzo 2021) Allo Scida si sfidano Crotone e Bologna, gara valida per la 28a giornata di Serie A 2020-21. Il Crotone la sblocca alla mezz’ora grazie a una punizione di Junior Messias. Il brasiliano calcia dalla destra con una traiettoria beffarda, il pallone passa fra numerose gambe dei giocatori in area e si infila sul palo lontano, Skorupski non riesce a intervenire. Sorride amaramente Mihajlovic per la rete abbastanza fortunata degli avversari. Al 39? arriva il raddoppio della squadra di Cosmi, punito l’intervento di Soumaoro dopo il controllo al Var dall’arbitro Fourneau, non fallisce dagli undici metri Simy. Finisce 2-0 per i calabresi la prima metà di gara. Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Allo Scida si sfidano, gara valida per la 28a giornata di Serie A 2020-21. Illa sblocca alla mezz’ora grazie a una punizione di Junior. Il brasiliano calcia dalla destra con una traiettoria beffarda, il pallone passa fra numerose gambe dei giocatori in area e si infila sul palo lontano, Skorupski non riesce a intervenire. Sorride amaramente Mihajlovic per la rete abbastanza fortunata degli avversari. Al 39? arriva il raddoppio della squadra di Cosmi, punito l’intervento di Soumaoro dopo il controllo al Var dall’arbitro Fourneau, non fallisce dagli undici metri. Finisce 2-0 per i calabresi la prima metà di gara. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

