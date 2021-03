Covid Lazio, oggi 1.821 contagi e 24 morti. A Roma 800 casi (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.821 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 24 morti. A Roma, segnalati 800 nuovi casi Covid. “oggi nel Lazio, su oltre 17mila tamponi (+1.541) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.821 casi positivi (-367), 24 decessi (-14) e +738 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800”, dice l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 1.821 ida coronavirus nel, 20 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 24. A, segnalati 800 nuovi. “nel, su oltre 17mila tamponi (+1.541) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.821positivi (-367), 24 decessi (-14) e +738 guariti. Diminuiscono ie i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Icittà sono a quota 800”, dice l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Nelle ...

SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito a farmacie - MediasetTgcom24 : Vaccini, nel Lazio Johnson&Johnson sarà distribuito alle farmacie #Covid - MediasetTgcom24 : Coronavirus, al via allo Spallanzani di Roma la terapia con gli anticorpi monoclonali #covid… - Activnews24 : #Covid_19, nel #Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.821 nuovi casi, di cui 800 solo a Roma, e 24 decessi - OspedaleR : RT @rep_roma: Covid Lazio, scuole chiuse in zona rossa anche per gli alunni fragili. I genitori: 'Danno incalcolabile' [di Valentina Lupia]… -