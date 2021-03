Cinque morti in tre mesi | a Genova è allarme per le strade pericolose

Advertising

GUCCYBABY : Chiunque l’importante è che siano tutti e cinque morti - svtieblvke : @m00ndoll confermo l’ultima stagione fa schifo ma le prime cinque sono davvero belle (la sesta mm un po’ così così)… - Juglans__ : RT @DomaniGiornale: Secondo le autorità libiche i morti sarebbero stati cinque, mentre secondo le fonti di @unhcr e Iom sarebbero almeno un… - DomaniGiornale : Secondo le autorità libiche i morti sarebbero stati cinque, mentre secondo le fonti di @unhcr e Iom sarebbero almen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque morti

Il Secolo XIX

Lieve aumento dei ricoveri in ospedale: sonoin più i pazienti nei reparti ordinari (731 in ... Ad oggi sono 165.140 i siciliani colpiti dal virus: 4.422 ie 144.985 i guariti da inizio ...CASTELLAMMARE Qui iannunciati dai bollettini giornalieri sono 73, ma nella realtà sono oltre ... Nel week end è stato chiuso pergiorni il quarto supermercato in città. Tutti non avevano ...Altri 66 nuovi casi positivi. Si aggrava la situazione all’ospedale: 92 ricoverati, posti esauriti nella Terapia intensiva ...AGI - Dalla storica decisione mai avvenuta dal 1896, anno della prima edizione delle Olimpiadi moderne, di posticipare di un anno un'edizione dei Giochi, quella di Tokyo 2020, ad un'altra scelta dolor ...