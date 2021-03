Campionato Primavera, l’Inter si arrende alla Sampdoria: 2 a 1 il finale (Di sabato 20 marzo 2021) Sconfitta per l’Inter Primavera contro la Sampdoria Sconfitta per l’Inter Primavera allenata da Armando Madonna nella prima giornata del girone di ritorno. I nerazzurri si arrendono per 2 a 1 in casa della Sampdoria che, grazie a questi tre punti, scavalca i nerazzurri in classifica. l’Inter comincia con le marce altissime e nel primo quarto d’ora colleziona due grandi palle-gol: prima Akhalaia chiama alla parata Zovko (sulla ribattuta Satriano mette da fuori da posizione favorevole) e poi Casadei con un colpo di testa sfiora il palo. Con il passare dei minuti crescono anche i padroni di casa, ma entrambe le compagini faticano a rendersi realmente pericolose in attacco. La prima frazione si chiude con il risultato di 0-0. A differenza del ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Sconfitta percontro laSconfitta perallenata da Armando Madonna nella prima giornata del girone di ritorno. I nerazzurri si arrendono per 2 a 1 in casa dellache, grazie a questi tre punti, scavalca i nerazzurri in classifica.comincia con le marce altissime e nel primo quarto d’ora colleziona due grandi palle-gol: prima Akhalaia chiamaparata Zovko (sulla ribattuta Satriano mette da fuori da posizione favorevole) e poi Casadei con un colpo di testa sfiora il palo. Con il passare dei minuti crescono anche i padroni di casa, ma entrambe le compagini faticano a rendersi realmente pericolose in attacco. La prima frazione si chiude con il risultato di 0-0. A differenza del ...

