Amici: Gaia eliminata (Di sabato 20 marzo 2021) Il serale di Amici è finalmente iniziato: come previsto, dopo la prima sfida, vinta dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i due coach hanno dovuto elencare tre allievi del team perdente di Arisa-Cuccarini da mettere a rischio eliminazione. Tra Rosa, Gaia e Tancredi, è stata Gaia a dover abbandonare Amici. La prima sfida del serale di Amici è stata vinta dalla squadra guidata da Rudy Zerbi Articolo completo: dal blog SoloDonna

annettenaps : RT @amaricord: Gaia eliminata e Rosa dentro solo per creare siparietti con la maestra Celentano e non perché ha talento, Amici è anche ques… - luce_lux : RT @amaricord: Gaia eliminata e Rosa dentro solo per creare siparietti con la maestra Celentano e non perché ha talento, Amici è anche ques… - lorellaxs : RT @amaricord: Gaia eliminata e Rosa dentro solo per creare siparietti con la maestra Celentano e non perché ha talento, Amici è anche ques… - lorycucci95 : RT @TheRedStarlight: Amici è un programma che illude, Gaia è stata la prima cantante che è entrata al serale, pompata a fenomeno entrata da… - wAlLe5t : RT @amaricord: Gaia eliminata e Rosa dentro solo per creare siparietti con la maestra Celentano e non perché ha talento, Amici è anche ques… -