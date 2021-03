Amici 20, la prima puntata del serale: i primi due eliminati (Di domenica 21 marzo 2021) ECCO COSA È SUCCESSO AD Amici 20 Questa sera 20 marzo alle ore 21.20 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale della ventesima edizione di Amici. Ecco la sintesi. IL BENVENUTO AI GIUDICI DI Amici 20 Dopo il saluto alle tre squadre, Maria De Filippi presenta loro i tre giudici esterni: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ha inizio così la gara. La prima squadra sorteggiata è di Zerbi e della Celentano che immediatamente sfidano la squadra di Arisa e Cuccarini. I primi mandano in sfida la loro cantano Enula, mentre le seconde portano Martina con l’intera squadra per un revival di varie sigle televisive, in modo che tutti si esibiscano. Questa decisione però viene molto criticata dalla Celentano e da Zerbi, ma secondo i tre ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) ECCO COSA È SUCCESSO AD20 Questa sera 20 marzo alle ore 21.20 è andata in onda su Canale 5 ladeldella ventesima edizione di. Ecco la sintesi. IL BENVENUTO AI GIUDICI DI20 Dopo il saluto alle tre squadre, Maria De Filippi presenta loro i tre giudici esterni: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ha inizio così la gara. Lasquadra sorteggiata è di Zerbi e della Celentano che immediatamente sfidano la squadra di Arisa e Cuccarini. Imandano in sfida la loro cantano Enula, mentre le seconde portano Martina con l’intera squadra per un revival di varie sigle televisive, in modo che tutti si esibiscano. Questa decisione però viene molto criticata dalla Celentano e da Zerbi, ma secondo i tre ...

