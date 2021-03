Xbox e The Rock portano l'energy drink ZOA ai giocatori (Di venerdì 19 marzo 2021) Xbox e Dwayne "The Rock" Johnson hanno lavorato insieme più di una volta in passato, e lo stanno facendo di nuovo attualmente per regalare uno speciale pacchetto di bevande ZOA energy dedicata a tutti i giocatori. Il set regalo viene fornito con una versione in miniatura di un frigorifero in stile Xbox Series X simile a quello a grandezza naturale regalato alla fine dell'anno scorso e include anche un controller Xbox Series X/S personalizzato tra gli altri articoli. L'omaggio è stato dettagliato in un post su Xbox Wire in cui Xbox e The Rock hanno annunciato la loro ultima partnership. Di dimensioni più vicine alla console stessa, il mini frigo assomiglia alla console Xbox Series X e viene fornito con alcune lattine di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)e Dwayne "The" Johnson hanno lavorato insieme più di una volta in passato, e lo stanno facendo di nuovo attualmente per regalare uno speciale pacchetto di bevande ZOAdedicata a tutti i. Il set regalo viene fornito con una versione in miniatura di un frigorifero in stileSeries X simile a quello a grandezza naturale regalato alla fine dell'anno scorso e include anche un controllerSeries X/S personalizzato tra gli altri articoli. L'omaggio è stato dettagliato in un post suWire in cuie Thehanno annunciato la loro ultima partnership. Di dimensioni più vicine alla console stessa, il mini frigo assomiglia alla consoleSeries X e viene fornito con alcune lattine di ...

