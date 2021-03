Viva gli sposi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il riconoscimento delle unioni omosessuali sembra un passo avanti. In realtà aumenta la discriminazione: i gay sono cittadini come tutti e hanno il diritto di potersi sposare. L’opinione di Andrew Sullivan dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Il riconoscimento delle unioni omosessuali sembra un passo avanti. In realtà aumenta la discriminazione: i gay sono cittadini come tutti e hanno il diritto di potersi sposare. L’opinione di Andrew Sullivan dall’archivio di Internazionale. Leggi

Ettore_Rosato : Il presidente #Draghi a Bergamo davanti ad una corona di fiori,omaggio alle vittime del #Covid. Essere presente dur… - EdoardoBazzano : RT @P_Rava: Mi raccomando, inserire «riformismo» a caso in ogni singolo tweet, come gli amichetti di Italia Viva. - _realmiche : RT @CalogeroBertol1: Mio padre ha lavorato in fabbrica per 40 anni. Con l'amianto. È riuscito a godersi a malapena 3 anni di meritata pensi… - Lizzy08032005 : RT @CalogeroBertol1: Mio padre ha lavorato in fabbrica per 40 anni. Con l'amianto. È riuscito a godersi a malapena 3 anni di meritata pensi… - CarloPorro : Oggi con Salvini aiutato da tutti giornali e TV pubbliche e non neanche gli operai dicono viva l' operaio piu' -

Ultime Notizie dalla rete : Viva gli Viva gli sposi Forse quello che è successo era inevitabile. Un terzo degli americani è a favore del matrimonio civile per le coppie gay e lesbiche, un terzo è contrario e un altro terzo simpatizza con le coppie gay ...

Sondrio pillole di teatro in tempi di Covid Per trascorrere momenti piacevoli, per il proprio arricchimento, per mantenere viva la passione: ... L'Amministrazione comunale è molto soddisfatta per la qualità delle interpretazioni che gli attori ...

Viva gli sposi - Andrew Sullivan Internazionale Estratto vivo dall'auto in fiamme, l'incredibile salvataggio Un sospetto, in fuga dalla polizia, rimane intrappolato nell'auto in fiamme. Gli agenti della polizia di Vineyard, nello Utah, intervengono prontamente.

Tre lezioni per il futuro dopo un anno di covid Abbiamo assistito a progressi scientifici e tecnologici, ma anche a fallimenti politici: cosa abbiamo imparato per affrontare le prossime pandemie? L’opinione dello storico israeliano. Leggi ...

Forse quello che è successo era inevitabile. Un terzo degli americani è a favore del matrimonio civile per le coppie gay e lesbiche, un terzo è contrario e un altro terzo simpatizza con le coppie gay ...Per trascorrere momenti piacevoli, per il proprio arricchimento, per mantenerela passione: ... L'Amministrazione comunale è molto soddisfatta per la qualità delle interpretazioni cheattori ...Un sospetto, in fuga dalla polizia, rimane intrappolato nell'auto in fiamme. Gli agenti della polizia di Vineyard, nello Utah, intervengono prontamente.Abbiamo assistito a progressi scientifici e tecnologici, ma anche a fallimenti politici: cosa abbiamo imparato per affrontare le prossime pandemie? L’opinione dello storico israeliano. Leggi ...