Un pezzo della Francia, tra cui la regione di Parigi, sarà in lockdown per almeno un mese (Di venerdì 19 marzo 2021) Da venerdì, 16 dipartimenti della Francia (sono 101 in totale, simili alle nostre province), in cui vivono oltre 21 dei 68 milioni di abitanti del paese, sono entrati in un lockdown che durerà almeno quattro settimane. Le nuove restrizioni sono Leggi su ilpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Da venerdì, 16 dipartimenti(sono 101 in totale, simili alle nostre province), in cui vivono oltre 21 dei 68 milioni di abitanti del paese, sono entrati in unche dureràquattro settimane. Le nuove restrizioni sono

Advertising

Museo_MAXXI : Con grande tristezza salutiamo Giovanni Gastel, molto più di un amico, un Maestro della fotografia che per anni ci… - martamacbeal : RT @ilpost: Un pezzo della Francia, tra cui la regione di Parigi, sarà in lockdown per almeno un mese - ilpost : Un pezzo della Francia, tra cui la regione di Parigi, sarà in lockdown per almeno un mese - vanda235 : RT @Boboj29: 10 giorni fa ridevi per l'eliminazione della Juve , oggi ridiamo noi Ciao pezzo di merda - carmen_distaso : RT @GenCar5: Grazie sincere alla senatrice a vita Elena Cattaneo che smantella pezzo per pezzo la visione oligarchica della ricerca di Boer… -