Tommaso Zorzi e l’elogio di Maurizio Costanzo: “è un fenomeno mediatico. Sono stupito” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tommaso Zorzi, ospite da Maurizio Costanzo a Radio 105, conquista un altro meritato traguardo e svetta in cima alla classifica dei personaggi rivelazione del 2021! Superata l’onda mediatica del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi non è certo finito nel dimenticatoio. Il vincitore del reality show, a soli 15 giorni dalla fine del GfVip, è stato subito chiamato dalla redazione de L’Isola Dei Famosi per vestire i panni di un irriverente opinionista al fianco di Ilary Blasi e Iva Zanicchi, ma questo è solo uno dei tanti successi del talentoso showman. Sì, perché se prima Tommaso Zorzi veniva identificato come influencer e protagonista di svariati reality e talent di successo, oggi si è meritatamente conquistato il titolo di showman e intrattenitore ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021), ospite daa Radio 105, conquista un altro meritato traguardo e svetta in cima alla classifica dei personaggi rivelazione del 2021! Superata l’onda mediatica del Grande Fratello Vip,non è certo finito nel dimenticatoio. Il vincitore del reality show, a soli 15 giorni dalla fine del GfVip, è stato subito chiamato dalla redazione de L’Isola Dei Famosi per vestire i panni di un irriverente opinionista al fianco di Ilary Blasi e Iva Zanicchi, ma questo è solo uno dei tanti successi del talentoso showman. Sì, perché se primaveniva identificato come influencer e protagonista di svariati reality e talent di successo, oggi si è meritatamente conquistato il titolo di showman e intrattenitore ...

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - scilla000blu : @gipsy6702 @talyaga491 @caterina_zanchi @Parpiglia @tommaso_zorzi Infatti, apposta Ilary ha subito contribuito a fa… - Emma80073691 : RT @tornaastudiare: @tommaso_zorzi @annullataa Si è visto, sei stato molto educato. Certo però il ragazzo dovrebbe abbassare un po' la cres… -