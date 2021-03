Spese pazze | l' assoluzione in appello del leghista Rixi | Mi dimisi e fui pure attaccato dai miei alleati 5 Stelle

Advertising

Ieri i giudici di appello di un tribunale ligure hanno assolto i 19 consiglieri regionali che erano rimasti inchiodati nell'inchiesta sulle "", quella dei famosi rimborsi elettorali. Dopo il primo grado alcuni di coloro che furono condannati si dimisero, chi dal governo chi dalla carica di sindaco di piccoli centri. Quella delle ...La Corte d'appello di Genova ha assolto tutti gli imputati che erano stati condannati in primo grado a pene detentive fino a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette '' in Liguria che avevano fatto scandalo due anni fa . Ora si scopre che quel terribile reato 'non esiste'. La condanna più pesante era stata inflitta a Edoardo Rixi , allora capogruppo ...Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta con soddfazione l’assoluzione in Appello degli ex consiglieri regionali sulla vicenda delle spese pazze, dicendo: “Il nostro movimento ...Un incubo che finisce, ma con l'amaro in bocca di una carriera politica momentaneamente interrotta da un processo mediatico prima che giuridico. L'ex ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (nel to ...