Serie A, le partite della 28ma giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di venerdì 19 marzo 2021) Stasera alle 20:45 inizia la 28a giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia stasera alle 20:45 la 28ma giornata del campionato di calcio di Serie A, con l'anticipo Parma-Genoa e terminerà domenica sera con il posticipo Roma-Napoli. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV VENERDI' 19 MARZO Parma-Genoa ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi SABATO 20 MARZO Crotone-Bologna ore 15 (Sky Sport Serie A 202, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) Stasera alle 20:45 inizia la 28adeldiA 2020/2021: ecco a che ora evedere lein TV e. Inizia stasera alle 20:45 ladeldi calcio diA, con l'anticipo Parma-Genoa e terminerà domenica sera con il posticipo Roma-Napoli. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV VENERDI' 19 MARZO Parma-Genoa ore 20.45 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Daniele Barone, commento: Giancarlo Marocchi SABATO 20 MARZO Crotone-Bologna ore 15 (Sky SportA 202, ...

Advertising

ZZiliani : A 20 anni e due mesi #Vlahovic ha segnato 21 gol in 67 partite in maglia viola. Niente a che vedere con #Haaland, d… - sportli26181512 : Serie C, le partite della 32^ giornata in pay-per-view su Sky: calendario e date: Domenica 21 marzo, saranno 11 i m… - Cate1081 : @FBlanconegro @forumJuventus Esatto!! C ho pensato anch'io vedendo la serie TV! Stessa cosa la penso di Chiellini!… - Tugli : Accadeva oggi, 19 marzo 1937, nasce Carlo Mazzone, l’allenatore con più partite ufficiali in serie a, 795. “Se famo… - fabriziogiannat : Dai ragazzi,queste sono partite che fanno crescere. Il progetto tecnico è appena partito,piano piano,ricostruiamo t… -