Scuole chiuse e congedi parentali: ecco chi può richiederli e come (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia fa i conti con un nuovo picco di contagi di Coronavirus e le Scuole con un’altra ondata di didattica a distanza (Dad). A causa della elevata trasmissibilità tra ragazzi della variante Covid-19 B117 – la cosiddetta “inglese” – nelle zone rosse (e a discrezione anche in quelle arancioni) chiuderanno gli istituti di ogni ordine e grado, compresi asili nido, Scuole materne ed elementare. Anche stavolta, il governo è chiamato ad aiutare le famiglie che non potranno più contare sulla didattica in presenza mentre sono al lavoro. come stabilito nel Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30 – che ha previsto 290 milioni di euro di aiuti ai nuclei familiari – alcune persone potranno fare richiesta per un congedo parentale. Chi può richiederlo Il congedo parentale può essere richiesto fino al prossimo 30 giugno dai lavoratori ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia fa i conti con un nuovo picco di contagi di Coronavirus e lecon un’altra ondata di didattica a distanza (Dad). A causa della elevata trasmissibilità tra ragazzi della variante Covid-19 B117 – la cosiddetta “inglese” – nelle zone rosse (e a discrezione anche in quelle arancioni) chiuderanno gli istituti di ogni ordine e grado, compresi asili nido,materne ed elementare. Anche stavolta, il governo è chiamato ad aiutare le famiglie che non potranno più contare sulla didattica in presenza mentre sono al lavoro.stabilito nel Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30 – che ha previsto 290 milioni di euro di aiuti ai nuclei familiari – alcune persone potranno fare richiesta per un congedo parentale. Chi può richiederlo Il congedo parentale può essere richiesto fino al prossimo 30 giugno dai lavoratori ...

Advertising

fattoquotidiano : Germania, verso un altro mese di lockdown: dopo le riaperture, 2.300 scuole chiuse in 7 giorni. “Covid si diffonde… - ricpuglisi : Riaprite 'ste scuole o no? Il mio giudizio sul governo Draghi scende per ogni giorno in più di scuole chiuse. #ScuoleAperte - lauraboldrini : Servono #congedi e bonus #babysitter anche per chi è in #smartworking. Il lavoro da casa, che riguarda soprattutto… - nunziooliva : @rep_bari Le scuole chiuse da ottobre a cosa sono servite? - robinaroby1 : @lasorelladiKarl Scuole chiuse, se posso sottolineare -