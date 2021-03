Scuole aperte fino a luglio solo per chi vuole (Di venerdì 19 marzo 2021) Tenere aperte le Scuole la prossima estate fino a luglio per attività di laboratorio e ricreative, con l’obiettivo di recuperare quegli spazi di socialità che sono stati negati a bambini e ragazzi nei lunghi mesi di didattica a distanza. È questo – secondo quanto riporta La Stampa – il piano a cui starebbe lavorando il ministero dell’Istruzione e che sarà pronto dopo Pasqua. È quel «ponte» verso il nuovo anno scolastico di cui ha parlato il ministro Patrizio Bianchi nell’audizione davanti alle Camere. Ma le Scuole avranno il tempo, l’autonomia e la flessibilità per organizzarsi. L’anno scolastico – secondo le ipotesi – terminerebbe comunque a giugno, senza subire cambiamenti. Eventuali modifiche toccherebbero ai governatori delle Regioni, che Bianchi incontrerà nei prossimi giorni. La pagella arriverà ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 marzo 2021) Tenerelela prossima estateper attività di laboratorio e ricreative, con l’obiettivo di recuperare quegli spazi di socialità che sono stati negati a bambini e ragazzi nei lunghi mesi di didattica a distanza. È questo – secondo quanto riporta La Stampa – il piano a cui starebbe lavorando il ministero dell’Istruzione e che sarà pronto dopo Pasqua. È quel «ponte» verso il nuovo anno scolastico di cui ha parlato il ministro Patrizio Bianchi nell’audizione davanti alle Camere. Ma leavranno il tempo, l’autonomia e la flessibilità per organizzarsi. L’anno scolastico – secondo le ipotesi – terminerebbe comunque a giugno, senza subire cambiamenti. Eventuali modifiche toccherebbero ai governatori delle Regioni, che Bianchi incontrerà nei prossimi giorni. La pagella arriverà ...

Advertising

matteosalvinimi : Incontro con il ministro per le Disabilità Erika Stefani (Lega) per un punto sui primi risultati concreti ottenuti:… - chiaragribaudo : #Smartworking non vuol dire lavoro doppio: chi ha i figli a casa ha diritto al #congedo parentale. Le donne hanno… - TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - BramucciMatteo : RT @Agenzia_Ansa: Stretta anti-covid su Parigi e altri 15 dipartimenti della Francia. Dinanzi alla nuova ondata del virus, il premier franc… - franco_sala : RT @danpoggio: In #Francia un mese di lockdown (ma con restrizioni più leggere, una sorta di zona arancione). Le scuole restano APERTE #… -