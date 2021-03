Sassuolo | Carnevali | “Rinvio con Inter giusto ma rischiamo di non terminare campionato”

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’amministratore delegato delGiovanniha parlato ai microfoni di Tuttosport in merito aldella gara contro l’a causa dei casi di positività al coronvirus nell'ambiente nerazzurro. Il dirigente della squadra neroverde ha ritenuto corretta la decisione di posticipare l'evento ma ha anche espresso la sua preoccupazione per il regolare svolgimento del massimo torneo italiano ipotizzando qualche rischio nel concludere nei tempi corretti la Serie A.Parlacaption id="attachment 1072955" align="alignnone" width="574", getty images/caption"Credo che sia statorinviare la partita contro l', ma dobbiamo fare attenzione perché di questo passo si rischia anche di non finire il ...

Giovanniha commentato il rinvio di Inter -Giovanni, amministratore delegato del, in una intervista a Tuttosport ha commentato il rinvio della partita contro l'Inter a causa dei diversi contagi da Covid - 19 nel ......disperazione di Berardi in panchina ripresa dalle telecamere non è passata inosservata ed è il quadro di una stagione in cui ilnon riesce a fare quel passo in più a cui accennava...Speriamo che questo campionato si possa portare a termine". Inter-Sassuolo rinviata, il comunicato della Lega Serie A "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a ...«Dobbiamo fare attenzione perché di questo passo si rischia anche di non finire il campionato», ha detto l'ad del Sassuolo.