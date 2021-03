Rigatoni ubriachi | la ricetta buonissima di Simone Buzzi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ladeidiè un primo piatto molto goloso della puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 19 marzo 2021. Laper la festa del papà, perchéaggiunge il vino rosso, tutta la bottiglia, anche per la cottura della pasta. Ma iE’ sempre mezzogiorno sono un bel piatto di pasta perfetto in tante occasioni. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di, ecco come si preparano icon crema di pecorino, piselli e prosciutto croccante. Auguri a tutti i papà a cui magari prepariamo uno dei piatti E’ sempre mezzogiorno. RICETTEDA E’ SEMPRE ...