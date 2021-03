Radu | 401 volte Lazio Un record di fedeltà | cominciata nel 2008

Advertising

Un primato per etichettare da fedelissimo la sua storia con la Lazio. Domenica, nella trasferta contro l'Udinese, Stefangiocherà la sua gara numerocon la maglia biancoceleste e raggiungerà Beppe Favelli in vetta alla classifica delle presenze. Un record che nella partita successiva, il 3 aprile all'Olimpico ...sempre più nella storia biancoceleste Come riporta il Corriere dello Sport, Stefandomenica a Udine aggancerà Beppe Favalli a quota. Il record è destinato ad essere suo e chissà se ...Stefan Radu è ad una sola presenza di distanza da Beppe Favalli: il difensore potrebbe raggiungerlo ad Udine. Una presenza per la storia. Se contro il Bayern Monaco Radu ha messo ...Il difensore a Udine raggiungerà l'importante record di Favalli con 401 gare disputate con l'aquila sul petto in tredici anni di Lazio ...