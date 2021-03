Parma-Genoa, Ballardini: “Il primo tempo più brutto, felice della reazione” (Di sabato 20 marzo 2021) “E’ stato il primo tempo più brutto da quando sono qui a Genova. Nella ripresa siamo stati squadra, anche se il Parma è da cinque anni che ha lo stesso allenatore e fai fatica a spiegarti come mai sia in quella posizione. Dopo un primo tempo bruttissimo noi abbiamo giocato alla pari: sono felice della reazione”. Lo ha detto Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo la vittoria contro il Parma. Sulla forza delle altre rivali: “Tutte le squadre hanno 4-5 giocatori di livello in attacco – prosegue il tecnico a Sky Sport – Nel Crotone per esempio Simy ha fatto 12 gol, mentre il Parma ha avuto anche Gervinho. Noi abbiamo calciatori capaci, ma dobbiamo essere bravi a ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “E’ stato ilpiùda quando sono qui a Genova. Nella ripresa siamo stati squadra, anche se ilè da cinque anni che ha lo stesso allenatore e fai fatica a spiegarti come mai sia in quella posizione. Dopo unbruttissimo noi abbiamo giocato alla pari: sono”. Lo ha detto Davide, allenatore del, dopo la vittoria contro il. Sulla forza delle altre rivali: “Tutte le squadre hanno 4-5 giocatori di livello in attacco – prosegue il tecnico a Sky Sport – Nel Crotone per esempio Simy ha fatto 12 gol, mentre ilha avuto anche Gervinho. Noi abbiamo calciatori capaci, ma dobbiamo essere bravi a ...

