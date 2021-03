Norvegia, la premier Solberg festeggia il compleanno con più di 10 persone violando restrizioni (Di venerdì 19 marzo 2021) La premier norvegese Erna Solberg è indagata per aver violato le restrizioni anti-Covid. Lo ha reso noto la polizia. Per il suo 60esimo compleanno, alla fine di febbraio, Solberg aveva riunito la sua... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Lanorvegese Ernaè indagata per aver violato leanti-Covid. Lo ha reso noto la polizia. Per il suo 60esimo, alla fine di febbraio,aveva riunito la sua...

