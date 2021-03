Milano-Sanremo 2021: aspettando il nipote, 60 anni dopo il nonno (Di venerdì 19 marzo 2021) Di questi tempi si hanno poche certezze. Una di queste, rispetto allo scorso anno quando si corse ad agosto, è che la Milano-Sanremo sia foriera dell’arrivo della primavera. Pertanto, domani mattina, dopo essersi ritrovati di buon’ora al Castello Sforzesco, i corridori punteranno a sud ovest, attraversando il capoluogo lombardo, per partire ufficialmente da Via della chiesa rossa. Percorreranno, poi, 299 chilometri per arrivare a Sanremo in Via Roma. Il tutto, per la prima volta, in diretta televisiva integrale. Il disegno è molto simile a quello tradizionale con la sola assenza del Passo del Turchino, chiuso per lavori e sostituito dal Colle del Giovo, e con il pieno reintegro nel percorso della corposa porzione lungo la costa ligure che 12 mesi fa era venuta a mancare a causa del divieto di passaggio imposto dai ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Di questi tempi si hanno poche certezze. Una di queste, rispetto allo scorso anno quando si corse ad agosto, è che lasia foriera dell’arrivo della primavera. Pertanto, domani mattina,essersi ritrovati di buon’ora al Castello Sforzesco, i corridori punteranno a sud ovest, attraversando il capoluogo lombardo, per partire ufficialmente da Via della chiesa rossa. Percorreranno, poi, 299 chilometri per arrivare ain Via Roma. Il tutto, per la prima volta, in diretta televisiva integrale. Il disegno è molto simile a quello tradizionale con la sola assenza del Passo del Turchino, chiuso per lavori e sostituito dal Colle del Giovo, e con il pieno reintegro nel percorso della corposa porzione lungo la costa ligure che 12 mesi fa era venuta a mancare a causa del divieto di passaggio imposto dai ...

