Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito”

(Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’agguato e la morte per mano assassina dihanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell’anniversario il primo pensiero di intensa solidarietà è rivolto alla signora Marina Orlandie ai familiari, costretti a sopportare negli anni il dolore

A nome suo e di tutti gli italiani,invia attraverso un messaggio "i più fervidi auguri" a cui aggiunge:e fa proprio l'invito del Papa a " operare con spirito di ...Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio. "Proprio questo i terroristi volevano colpire: lo studio delle trasformazioni economiche e sociali, la libera discussione ...Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Proprio questo i terroristi ... Massimo D’Antona che non possiamo non ricordare insieme, perchè li accomunavano la passione ...Sono passati 19 anni da quel 19 marzo 2002 quando Marco Biagi venne assassinato da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse ...