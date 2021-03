Massacrati alla gogna mediatica Gli infermieri contro la Palombelli | quella frase che scatena la polemica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Barbaraancora al centro della. Questa volta la conduttrice di Rete Quattro finisce nel mirino degli. Al centro un'intervista a un rappresentate della categoria durante una puntata di Stasera Italia. Concluso il colloquio - spiega Affaritaliani.it - laaveva definito l'infermiere titubante sui vaccini un no vax. Uscita che non è piaciuta ai colleghi. "Gent.le Barbara- scrive una di questi, Laura Rita Santoro (Infermiera e Responsabile Regionale Nursing Up Lazio), in una lettera poi pubblicata dal quotidiano online -, ho visto il suo fervore, nella trasmissione Stasera Italia del 17.03.2021, circa l'intervista ad un collega che voi avete definito 'no vax', anche se in modo discutibile e postato ad arte! Ebbene l'intervista e i suoi commenti sono ...