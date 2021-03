Lorenzo Musetti, impresa ad Acapulco: batte Dimitrov, è semifinale (Di venerdì 19 marzo 2021) Ancora un successo incredibile per Lorenzo Musetti con il tennista italiano che ha superato 6-4 7-6 Dimitrov: altro trionfo per il 19enne Ancora una gioia personale davvero importante per il tennista italiano di appena 19 anni: Lorenzo Musetti sul cemento di Acapulco ha superato 6-4 7-6 Grigor Dimitrov, numero 16 al mondo. semifinale in vista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Ancora un successo incredibile percon il tennista italiano che ha superato 6-4 7-6: altro trionfo per il 19enne Ancora una gioia personale davvero importante per il tennista italiano di appena 19 anni:sul cemento diha superato 6-4 7-6 Grigor, numero 16 al mondo.in vista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

