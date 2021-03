Lombardia: oltre mille ragazzi in streaming a giornata impegno contro le mafie (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) - La giornata dell'impegno contro le mafie del Consiglio regionale della Lombardia è stata dedicata quest'anno al ricordo dei sacerdoti vittime di mafia. “L'impegno e il ricordo devono procedere insieme, non può esistere l'una cosa senza l'altra”, ha detto il vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti, introducendo la giornata che la Commissione Antimafia, presieduta da Monica Forte, ha organizzato quest'anno in streaming. “Il ricordo e l'impegno devono essere più competenti e motivati possibile, per questo la nostra scelta è quella di coinvolgere le scuole” ha detto Borghetti. Nando Dalla Chiesa, presidente del Comitato scientifico in materia di Contrasto ai fenomeni della criminalità mafiosa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Ladell'ledel Consiglio regionale dellaè stata dedicata quest'anno al ricordo dei sacerdoti vittime di mafia. “L'e il ricordo devono procedere insieme, non può esistere l'una cosa senza l'altra”, ha detto il vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti, introducendo lache la Commissione Antimafia, presieduta da Monica Forte, ha organizzato quest'anno in. “Il ricordo e l'devono essere più competenti e motivati possibile, per questo la nostra scelta è quella di coinvolgere le scuole” ha detto Borghetti. Nando Dalla Chiesa, presidente del Comitato scientifico in materia di Contrasto ai fenomeni della criminalità mafiosa, ...

Advertising

2_caffe : @DAVIDPARENZO Per distogliere l'attenzione dal disastro europeo dei vaccini, se la prendono con la Lombardia. Un mi… - infoitinterno : Covid, in Lombardia oltre metà decessi in primi tre mesi pandemia - paoloigna1 : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia è la quartultima regione per dosi utilizzate su dosi ricevute. Ha oltre 80.000 dosi Pfizer/Moderna e 260.… - TOBINHITT : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia è la quartultima regione per dosi utilizzate su dosi ricevute. Ha oltre 80.000 dosi Pfizer/Moderna e 260.… - baratto_m : RT @RegLombardia: #Disabilità Oltre 3,2 milioni per aiutare le persone con disabilità a realizzare percorsi di vita indipendente. Semplific… -