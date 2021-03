Interrogazioni Ruggiero, la risposta di Di Maria: “Continue istanze, Uffici in astinenza se non arrivano” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al Comunicato del Consigliere Provinciale Giuseppe Antonio Ruggiero sulle Interrogazioni da lui stesso presentate. “Il Consigliere Provinciale Giuseppe Antonio Ruggiero inonda la Provincia di Interrogazioni, Richieste di accesso agli atti e richieste di delucidazioni che toccano da procedimenti ancora in corso di definizione fino ad argomenti che hanno radici in fatti ed atti risalenti anche a dieci or sono.Una sorta di “stalking” istituzionale, che non trascura nemmeno la Vigilia di Natale, al punto che quando non perviene l’istanza quotidiana di Ruggiero, gli Uffici vanno in crisi di astinenza. Si è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Diha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al Comunicato del Consigliere Provinciale Giuseppe Antoniosulleda lui stesso presentate. “Il Consigliere Provinciale Giuseppe Antonioinonda la Provincia di, Richieste di accesso agli atti e richieste di delucidazioni che toccano da procedimenti ancora in corso di definizione fino ad argomenti che hanno radici in fatti ed atti risalenti anche a dieci or sono.Una sorta di “stalking” istituzionale, che non trascura nemmeno la Vigilia di Natale, al punto che quando non perviene l’istanza quotidiana di, glivanno in crisi di. Si è ...

